中國人民銀行行長易綱24日在上海舉辦的第二屆外灘金融峰會上表示，對於人民幣國際化，要堅持市場主導，減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。同時，大陸進一步擴大金融業開放，是建構新發展格局的必然要求。

新浪財經24日報導，對於人民幣匯率形成機制改革和人民幣國際化，易綱表示，人民幣匯率形成機制改革要增強匯率彈性，更好的發揮匯率在宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的「自動穩定器」作用。

他說，人民幣國際化要堅持市場主導，監管當局主要是減少對人民幣跨境使用的限制，順其自然。新形勢下的人民幣國際化可以在堅持市場主導的基礎上，進一步完善對本幣使用的支持體系，為市場作用的發揮創造更好的環境和條件。

對於大陸金融業開放，易綱表示，進一步擴大金融業開放，是大陸建構新發展格局的必然要求，新發展格局不是關起門來封閉運行，而是要更好的利用國際、國內兩個市場、兩種資源，以達到更強勁可持續的發展。

易綱指出，大陸金融業開放不僅要引入機構、業務、產品，增加金融要素供給，還促進制度規則的完善；促進金融制度供給，這有利於提升金融服務實體經濟的效率和能力，幫助大陸經濟高質量發展。

報導稱，易綱表示，人行接下來要透過三個方面持續推動金融業開放，營造市場化法治化國際化金融展業環境，包括全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動開放理念和模式的轉變；統籌推進金融服務業開放、人民幣匯率形成機制改革和人民幣國際化；以及加快開放的同時也要防範風險。

(工商 )