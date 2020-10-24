新竹縣台68快速道路15.4公里處今天上午發生油罐車碰撞消防車輛事故，造成消防車輛翻覆，油罐車駕駛與一名消防人員輕傷送醫，事故原因與肇責由警方調查釐清。

新竹縣政府消防局表示，上午10時53分接獲報案，指一輛油罐車與消防車輛發生車禍，立刻派員前往救援。警消抵達現場發現消防車輛翻覆，車尾損毀，油罐車頭毀損、擋風玻璃碎裂。（編輯：李明宗）1091024

(中央社)

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