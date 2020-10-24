新竹台68線油罐車撞消防車 2人送醫 13:142020/10/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 把消防車撞翻的油灌車，車頭嚴重毀損。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣台68快速道路15.4公里處今天上午發生油罐車碰撞消防車輛事故，造成消防車輛翻覆，油罐車駕駛與一名消防人員輕傷送醫，事故原因與肇責由警方調查釐清。 新竹縣政府消防局表示，上午10時53分接獲報案，指一輛油罐車與消防車輛發生車禍，立刻派員前往救援。警消抵達現場發現消防車輛翻覆，車尾損毀，油罐車頭毀損、擋風玻璃碎裂。（編輯：李明宗）1091024 (中央社) #消防車 #油罐車 #車輛 #事故 #新竹縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹台68線油罐車撞消防車 2人送醫 13:142020/10/24 社會 竹縣消防車遭油灌車撞翻 消防設備噴滿地 2人送醫 13:422020/10/24 社會 疑引擎短路 軍用悍馬車冒煙 04:102020/10/24 地方新聞 金門鐵皮屋大火 1工人受困罹難 16:392020/10/24 社會 徐若瑄人肉快遞餵尪累過頭 04:102020/10/24 娛樂新聞 台中市府施鐵腕 霧峰2農地違章工廠遭斷水電 13:212020/10/24 寶島 員林山腳路拓寬 拚農曆年前通車 04:102020/10/24 地方新聞 人龍漏夜排隊搶房一出手2、3戶 台灣房市怎麼了？ 09:002020/10/24 財經 吐瓦魯籍貨船高雄外海沉沒 5人獲救5人失蹤 13:122020/10/24 社會 轉彎未讓直行車 中壢街頭爆肢體衝突 11:252020/10/24 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 台鐵沿鐵道散落屍塊 婦與兒吵架後斷魂鐵軌 兒跪地痛哭 - 社會 找到了！台中15歲少女被男網友載走消失4天 永康租屋處尋獲 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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