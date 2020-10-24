一直想為父親白崇禧立傳的作家白先勇，因緣際會結識青年史家廖彥博，兩人便投入書寫白崇禧傳記的大工程。廖彥博在接受本報專訪時談到，白先勇一度在信史與家史的書寫立場中擺盪，最後堅持必須有所本，多次往返兩岸與前往美國，調閱大批歷史紀錄，就是要讓「讓史料說話」。

40歲的廖彥博，自政大歷史所取得碩士文憑後，便前往美國維吉尼亞大學攻讀歷史系博士班，愛好中國近代史與民國史的他，已推出多本歷史相關著作。2012年回台，獲白先勇邀請，合寫《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》、《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》。

談起如何結識白先勇，廖表示，2012年一場講座，邀請白先勇與台大外文系榮譽教授齊邦媛對談，分享彼此對父親的回憶，他擔任講座記錄而結緣。

白先勇自1990年代開始，便計畫為白崇禧寫傳記，「白長官對文史興亡繼絕，有很強的使命感」，白看準廖具民國史專長，便邀請合寫白崇禧傳記。對於能與白先勇共同著作，廖直說：「我怎麼敢與一代大文豪比肩，非常高興他肯定我。」

廖提到，兩人合寫第一本著作是《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》，主要是白先勇在電視新聞看到二二八倖存者蕭錦文先生的訪問，提到乃因白崇禧制止濫殺命令而免於一死，於此讓白先勇決定書寫白崇禧在二二八事件的歷史，白、蕭兩人為此相約在台北中山堂咖啡廳見面，「當天兩位老先生是邊談邊掉眼淚。」

對於呈現白崇禧傳記，廖指出，白先勇堅持要讓史料說話，甚至每一句話都要有史料支持，因此《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》套書，以小時為單位呈現白崇禧赴台經過，「雖然歷史很難客觀呈現，解讀難免有自己的立場，書推出後，輿論卻少有攻擊，就是因為我們用史料說話。」

至於最新著作《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》，呈現蔣白二人恩怨情仇。廖說，白先勇從美國加州大學退休後，曾與《中國時報》創辦人余紀忠談到想為父立傳，余便與白簽約，支持書寫，其後隨著蔣介石日記開放，白認為時機成熟，決定「還原歷史真相」，為父立傳。

(旺報 )