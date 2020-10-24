史學界因「去中國化」不得不向政治低頭。歷史作家廖彥博談到，專精民國史的學弟妹在台灣求職難，不少人改往大陸大學院校教歷史，或從事近代史研究，而民國史在台灣趨向「漢學化」，如今民國研究最常見文化史、性別史等軟性題材，政治軍事史研究已淡化，甚至漸無後進投入相關研究。

廖彥博說，政大歷史系所曾是民國史學術研究重鎮，如今也面臨轉型，眼看畢業生就業大不易，系所老師擔憂，面對當前政治環境，如果還守著中國現代史，學生就業將陷困境，如此代表史學研究在台灣已向政治現實低頭，侷限在「台灣史小圈圈」。

「我的感覺是不應該這樣」，廖彥博提到，漢學是外國研究中國學問，外國人看不懂中文檔案，習慣先提假設，才以史料證明，如今「去中國化」在台灣不斷深化，導致民國史在台灣走向漢學化，只要與中國兩個字有關的，包含國民黨黨史與中國近代史全被忽略，國民黨在台灣變成是「1949年從天空掉下來的政權」，但事實是台灣史亦包括中國史，「我們身邊所有的符號，台灣到兩岸發展與中國近代史息息相關」。

至於大陸近來從學術到大眾文學對民國史多有著墨，像是大陸電影《八佰》翻拍1937年上海四行倉庫「八百壯士」的故事，對此廖彥博認為，就中共史觀而言，「中華民國是曾經的年代，是一個滅亡的朝代，正面肯定仍是不可能」，但我方忽略中華民國在大陸的歷史，「必亡國者，先亡其史」，棄守話語權的後果不堪設想。

(旺報 )