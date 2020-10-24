網傳李亞鵬吃飯，身邊跟著一位孕婦。（圖／取自新浪娛樂）

49歲李亞鵬2013年和天后王菲離婚，兩人育有一女李嫣，去年李亞鵬證實有新歡，對象是唱爵士的文字工作者Susie，但後來傳出兩人分手未獲證實。近日陸媒報導，有網友上傳遇到李亞鵬影片，身邊跟著一位挺著孕肚的大眼美女，不知是否為李亞鵬新女友，有人稱應是朋友的妻子，而李亞鵬也暫無回應。

李亞鵬7年前結束和王菲8年婚姻，3年前李亞鵬一度被爆進度超越前妻，不僅再婚還生了雙胞胎，當時他發文否認，卻也收下眾人祝福，直說：「反正應該會有那麼一天」。去年李亞鵬被拍到和「翻版王菲」Susie約會，他強調：「（女友）不是企業家沒有500億，只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性」，希望外界尊重。

去年底李亞鵬被拍和一名長髮女從餐廳走出，兩人跟朋友去電影院後，李亞鵬親自開車將友人送回家，自己又帶著長髮女回家，被推測和Susie感情生變，但對此當事人沒回應。Susie則曬出近照，說：「祝大家2020年，健康平安幸福快樂，多看電影，多聽音樂，多一點愛」。

據《新浪娛樂》報導，有網友在明星開的餐廳吃飯時偶遇李亞鵬，身旁跟了一位穿棕色毛衣、五官精緻的孕婦，李亞鵬過來敬酒時，該女也跟著陪同，引來網友討論，有人猜是李亞鵬新歡，也有人說只是李亞鵬朋友的太太，引發熱議。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)