新北市美工編輯設計職業工會理事長開辦黏土捏塑課程，讓有對美術有興趣的民眾都能圓夢。（許哲瑗攝）

福爾摩沙美藝有限公司與10多位學員耗時1周時間，利用1200塊鳳梨酥、翻糖技術製作大型紅磚餅乾屋，侯友宜於大型餅乾屋畫下愛心，象徵在新北職訓能達到幸福美滿生活。（許哲瑗攝）

新北市職業訓練成果展今在市民廣場登場，規畫餐飲、家事、工藝等職訓課程諮詢攤位，侯友宜逐一與攤位互動。（許哲瑗攝）

新北市職業訓練成果展今在市民廣場登場，規畫餐飲、家事、工藝等職訓課程諮詢攤位，更力邀成功學員分享培訓經驗，市長侯友宜前往揭幕，鼓勵民眾展開斜槓人生，培訓各項專長才能因應時代潮流；其中新北市婦女會開辦10多年的月嫂課程，培訓出上千名月嫂，不乏許多中高齡、二度就業婦女，還有月嫂月薪達20萬，很受矚目。

今成果展規畫職訓成果分享、新住民主題館、照顧服務專區等70個攤位，除了展示學員職訓課程作品外，也提供免費剪髮、肩頸按摩、品嚐美食、趣味遊戲、DIY手作等互動，多位培訓後成功創業的傑出學員共襄盛舉，與求職民眾交流意見，國際鼓王御鼓坊帶來震撼鼓陣，為活動揭開序幕。

侯友宜致詞表示，隨著時代變遷，人生難免要轉換工作，新北市提供豐富且完整職訓課程，包含就業輔導、技能培訓及證照輔導等，鼓勵大家要過斜槓人生，具多項觀念才能隨時掌握就業機會，新北市共200多萬勞動人口，力拼在地就業、在地安養，盼新北市民都能找到理想工作。

新北市婦女會專員陳思如介紹，協會2009年起開辦到府坐月子家事人員訓練課程，培訓學員照顧產婦、新生兒、烹飪月子膳食及簡易家事技能，約300小時、2個月結訓，近年生育率雖降低，但產婦不似過往與公婆同住，大多需要專業人員照顧，然而月子中心貴鬆鬆，又需適應全新環境，因此到府的月嫂服務成為首選。

「月嫂仰賴照顧熱忱和細心！」陳思如說，畢竟每位產婦狀況不一，月嫂服務性質相當多元、也採客製化，近年除了二度就業外，也有很多新鮮人加入月嫂行列，有些月嫂採全天24小時照顧，月薪高達20萬，也有月嫂接國外案子，協助旅居國外的華人到府坐月子照顧。

新北市美工編輯設計職業工會理事長董志誠介紹，協會指導學員輕黏土公仔雕塑課程，儘管沒有美術背景也能參與，許多學員作品亮眼，單套可以賣上千元，也有學員透過培訓，去學校課輔班教導才藝課。

(中時 )