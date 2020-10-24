中信兄弟作客台南球場對戰統一獅，這場保留比賽也成攸關下半季冠軍的重要比賽，若統一獅贏球將是相隔11年再於主場拋彩帶，而兄弟贏球則是包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽「保送」1勝，因此有機會讓洋投「梭哈」全力搶勝，最開心的則是樂天桃猿，若兄弟封王又有季後挑戰賽可打。

統一獅代總教練林岳平在昨日賽後就已透露，今日先發將是洋投泰迪或布雷克2擇1，基本上另一人就會在後面隨時待命，力拚封王避免夜長夢多。兄弟面對雙洋投，也有本錢用洋投應戰，有機會派德保拉、米蘭達封鎖統一獅，本周剛完投的羅傑斯也不排除在休3天後上場的可能。

德保拉目前暫居投手「三冠王」，其中特別壓制統一獅的左打部隊，8場先發拿下6勝僅吞1敗，且自責分率低到僅2.15，只要此戰出賽沒有失常，就有機會成為兄弟隊史首位投手三冠王。米蘭達對戰統一獅成績也不差，9場比賽有6場優質先發，自責分率僅3.05，不過米蘭達出賽時隊友常常火力沒支援，戰績是3勝2敗。

若中信兄弟包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽將保底1勝，且可以隔山觀虎鬥，統一獅跟樂天桃猿還要打5戰3勝的季後挑戰賽分高下，才能決定誰成為兄弟的台灣大賽對手，兄弟還能再多休一周，給傷兵如林智勝、張志豪等人多一點時間恢復。

最開心的莫過於樂天桃猿，上周末順應規則，2戰都派二軍選手對上兄弟，成功做球給兄弟贏。昨天先幫統一獅加油、今天再幫兄弟加油，雖然下半季已經被淘汰，但只要兄弟下半季封王，就能靠全年勝率「起死回生」，再打季後挑戰賽。

(中時 )