心碎了！iPhone12昨天才正式開賣，竞就傳出災情。臉書粉絲團「小豪 - Siouhao」昨晚發文分享，買到手機就拿去機台測試，結果螢幕出現「蜘蛛網式裂痕」，當晚立刻送修，維修費竟高達13000元，讓不少網友驚呆直呼，真的是最速災情！這價格都能去買台新的SE2了。

臉書粉絲團「小豪 - Siouhao」昨晚發文表示，剛拿到iPhone 12就用壞了，第一天就去體驗送修！從貼文中的照片可見，螢幕右下方出現「蜘蛛網式裂痕」，甚至有幾道裂痕還一路延伸到螢幕的最上方，整體看起來災情十分慘重。

粉絲團「小豪 - Siouhao」也在稍早的影片中解釋，拿到iPhone 12就立刻用壓力機做測試，檢驗手機螢幕能承受的壓力，螢幕上的裂痕並非是自然摔到所導致的。

粉絲團「小豪 - Siouhao」分享，將Iphone 12 拿去蘋果直營店送修，結果被告知要等待七天才能拿，而且維修費高達13000元。讓不少網友看了驚喊，「一半的價錢！驚人的維修費」、「哇，維修價錢可以買一台新的SE2」。

而手機入手不到幾個小時，螢幕就裂得面目全非，讓不少網友熱烈討論，「真是霸氣」、「最速災情」、「這個裂痕有點美」、「老闆超級猛 i12壞了」、「第一支螢幕壞掉的」、「每年都要這麼刺激」、「開賣當天就修，就是霸氣」。

(中時新聞網)