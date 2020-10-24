大陸國家副主席王岐山24日表示，當前的新發展格局重在順應變化，未來大陸經濟內需潛力將會不斷釋放。他並強調，大陸金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，也不能走「龐氏騙局」的邪路。

新浪財經報導，王岐山24日上午出席在上海舉辦的第二屆外灘金融峰會，他在致辭時指出，當前世界處於百年未有之大變局，加上新冠肺炎疫情肆虐全球，觸動國際政治、經濟、科技、文化、安全格局深度調整，國際環境日趨複雜，世界進入了一個動盪變革的時期。

他說，大陸近年經濟市場和資源兩頭在外的國際大循環動能明顯減弱，內需對經濟增長的貢獻日益強勁，未來大陸經濟內需潛力會不斷釋放。大陸將堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，加快建構以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

他表示，接下來，大陸要把經濟增長動力從要素驅動轉向創新驅動，從投資拉動轉向消費投資雙驅動，從兩頭在外轉向自主與開放相容，消除要素流動障礙的阻滯，暢通國民經濟循環，更大範圍的把生產和消費聯繫起來。

王岐山強調，大陸要堅持金融服務於實體經濟，防範化解金融風險，金融創新與加強監管並重。

(工商 )