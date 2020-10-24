高雄市長陳其邁（左四）24日出席彌陀港虱目魚文化節活動，民進黨立委邱志偉（左五）等人陪同。（林瑞益攝）

繼肉燥飯之後，高雄市長陳其邁24日再度向台南市長黃偉哲下戰帖，陳其邁在參加彌陀港虱目魚文化節活動時說，最好吃的虱目魚與虱目魚丸，以及最美麗的漁港都在彌陀，歡迎黃偉哲來比比看。

陳其邁在致詞時說，他最近跟黃偉哲的意見不合，他說，高雄的肉燥飯比較鹹香，台南也有其特色，黃偉哲就嗆聲，說台南比較好吃。這令陳其邁很不服氣。

陳其邁認為，彌陀既然是虱目魚的故鄉，那麼，虱目魚的品質當然是全國第一，尤其是虱目魚丸，除了彌陀外，其他地方沒法比。他向黃偉哲下戰帖，不然再來比比看，彌陀的虱目魚是全台品質第一，市府做好食安把關。其次，魅力漁港也可以來比比看，高雄有彌陀與蚵仔寮漁港，適合民眾遊憩。

此外，對於高雄市議員李雅靜要求陳其邁重新檢視市府團隊是否還有未爆彈，不符合專業？陳其邁說，會用最高標準來要求市府團隊，高雄市客委會主委陳志勇昨天有向我提出口頭請辭，他一開始並沒告知訴我在100年涉及私立醫院採購案，我已經同意他請辭。

陳其邁指出，會用最高標準來要求團隊，恪守法律，以做高標準要求自己。至於市府團隊不符合專業任用？陳其邁說，所有的任用都依照相關的法律規定，適才適所，用他們不同的領域（專長）來協助市政推動。

(中時 )