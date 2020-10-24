海洋委員會海巡署昨天晚間獲報吐瓦魯籍貨船疑高雄外海沉沒，發出求救訊號，派遣4艦4艇前往救援，但到場時僅發現5名穿救生衣船員在海上漂浮，目前仍在搜尋剩餘5名失蹤船員。

海巡署艦隊分署勤指中心昨天晚間10時53分獲報，一艘吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12貨船疑在高雄外海沉沒，發出遇險信號，請海巡派艦艇救援。

海巡調派4艦4艇前往救援，並成立應變中心，目前已救起5人，還有5人失蹤，都是泰國籍。

海巡空偵機今天凌晨0時29分到場發現附近海域有5人穿救生衣漂浮，立即派拖船救起落海人員，其中2人流血需後送就醫，由拖船先載回高雄港。

高雄艦上午6時15分又在海面發現救生筏，但救生筏上沒船員，目前海巡4艦4艇持續在現場海域全力搜尋5名失蹤船員。

海巡署說，經查沉沒的貨船主、輔機故障，無線電與衛星電話都失效，但疑海象不佳，導致拖船拖帶返回高雄港過程時沉沒。（編輯：李明宗）1091024

(中央社)