近年無照駕駛肇事案件攀升，從2017年24萬467件，去年攀升到29萬1821件，且無照駕駛及道路交通處罰條例，從2005年至今罰則為更動，對此，民進黨立委江永昌近日提案，修正道路交通處罰條例21條，從最重開罰1萬2000元提升為2萬4000元，並吊扣其汽車牌照，最長達6個月。

江永昌提案說明指出，無照駕駛與酒駕皆為危險駕駛型態之一，酒駕罰鍰金從2013年1日14日提高至9萬元後，歷年肇事案件數有下降趨勢，近3年分別為10萬9292件、10萬5658件，9萬7503件，顯見提高罰鍰有助於遏止酒駕事件發生。

有鑑於無照駕駛肇事案件逐年攀升，從2017年24萬467件、2018年25萬6588 件、去年29萬1821件，且無照駕駛及交道路交通管理處罰條例，自2005年新增針對無照駕駛聯結車、大客車、大貨車處罰後即無更動，為保障用路人安全及降低無照駕駛肇事率，江永昌提案修法加重罰則。

現行無照駕駛罰則為6000元至1萬2000元罰鍰，該草案則提高罰鍰最重處2萬4000元，並明訂汽車駕駛人於5年內違2次以上，即處2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；同時5年內違規2次，吊扣其汽車牌照3個月，5個月內違反3次以上，吊扣其汽車牌照6個月。

該草案亦增訂，汽車駕駛人未領有駕照、駕照吊銷、註銷或吊扣期間駕車，肇事致人重傷或死亡者，除最重終身不得考領駕照外，其餘未禁止終身考領駕照部分，加重延長為4年內不得考領駕照。

此外，現行法規對於交通違規應受而未受道路交通安全講習者，並無強制規定須接受道路交通安全講習始得上路、重領或新領駕照。為強化違規者交通安全知識及法律認知，江永昌另提道路交通處罰條例第24條修法，強制違規者應受安全講習駛能考領駕照。

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(中時 )