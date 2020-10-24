台東美麗灣渡假村的解約仲裁結果今天出爐，要求台東縣政府應支付6.29億元買回建築物，對此，環境團體發表聯合聲明，一個違法應拆除的建築物須由國庫6.29億買回，就意味著這個離譜事件，不僅犧牲海岸環境及人民權益，更將財團業者自己造成的金錢損失，轉嫁由全國納稅人來承擔。

環團指出，6.29億元鉅款來自國庫，此案仲裁過程若有造假或瑕疵，將嚴重損害全國納稅人權益。因此，仲裁判斷書內容，特別是美麗灣建築物價值鑑定的結果，應公開接受大眾審視，確認全案過程公正客觀，以及縣府與業者雙方沒有放水打假球嫌疑。

環團要求，台東縣政府應立即展開方案評估與研究，拆除逐漸腐朽的違法建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，將杉原海水浴場還給台東人。

環團呼籲，行政院持續祭出「向海致敬」、「前瞻計畫」等多項愛海政策，更應在經費及技術上協助台東縣府突破重重困難，比照新北市政府「老梅、中角及永興漁港移除計畫」的模式，向中央爭取拆除預算及恢復自然海灘的經驗指導。

(中時 )