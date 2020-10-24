一名某私立大學陳姓教授，因為對自己的長相沒自信，為尋求慰藉，竟在臉書開設一個女性帳號，與3名國小學童互加好友，接著佯裝是國中女生，與對方互傳裸照，吃上官司後，法官將他依詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號等罪，合併判處7年8個月徒刑。

判決書指出，陳男在臉書佯裝是國中女，再以此帳號傳訊給1名小四女童，為了取信女童，先傳送女性裸照給對方，成功引誘女童傳自拍裸露照片給他看。此事直到家長發現報警，不料檢方另外查出還有2名國小學童受害，因而將陳男起訴。

據「東森新雲聞」報導，陳男到案後坦承犯行，其辯護律師則指出，陳男年幼眼睛斜視，又有遺傳性疾病，從小對於外貌感到相當自卑，加上教職壓力大，為追求刺激才會犯下大錯，因已與其中一名女童達成和解，另一名已不願追究，請求法官輕判。

法官審理後認為，陳男為人師表，又受高等教育，卻以此方式尋求慰藉，不足以引發社會同情，因此將他依法合併判處7年8個月徒刑。

(中時新聞網)