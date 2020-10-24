樂天女孩副隊長曲羿（凃曲羿），甜美外型加上火辣身材，讓她擁有超高人氣，更累積一票死忠粉絲支持，不過日前上節目以「全素顏」模樣現身，與完妝比較起來可說是判若兩人，讓所有人都傻眼，直呼差太多了。

曲羿日前上節目《綜藝大熱門》，原本被告知到攝影棚再完妝即可以，沒想到剛抵達電視台，就被節目安排的黑衣人帶進攝影棚直接錄影，而素顏的她面貌也隨之曝光，只見她不僅膚色暗沉、臉部也凹凸不平，就連堅挺的鼻子也變的扁塌，與完妝的她相較起來根本判若兩人。

曲羿素顏被指與完妝判若兩人。（圖／Youtube）

對此在場來賓則認為相較之下，曲羿是當天所有素顏女星中落差最大的，對此她表示曾被朋友笑過會交不到男友，因此對自己素顏相當沒自信，也造成她頗為自卑的心態，雖然素顏在螢光幕前曝光，但曲羿全程則是大方面對鏡頭，還自嘲長的像樹懶，讓不少網友大讚：「心地善良的人才是真正的美女」。

而之前她曾被爆與「反骨」成員培根發展出戀情，對此她則表示「我也是很感謝他，因為跟他有一小段約會，讓我的IG暴增很多人，也是祝福他有很好的發展」。

(中時新聞網)