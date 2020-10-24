中天新聞台換照聽證會將於26日登場，政治介入導致關台似箭在弦上的傳聞不斷。國民黨立委鄭正鈐今天列舉行政院長蘇貞昌在扁政府與蔡政府時期，任閣揆時干預媒體的事蹟，痛批蘇揆以公權力箝制新聞自由，只為了讓媒體成為利己工具，並質疑從蘇揆過去操弄媒體事件的「輝煌」紀錄來看，蘇貞昌真的不是宰制中天生死的幕後黑手嗎？

鄭正鈐說，2012年時任民進黨主席的蘇貞昌曾說，別以為可以投票就是民主國家，那只是民主的形式。若沒有自由的新聞，健全的媒體，「民主就是空的」。他批評，但蘇貞昌無論在扁政府或蔡政府任內擔任行政院長，無不意圖干預新聞自由，把黑手伸進NCC。

鄭正鈐表示，2007年，蘇貞昌介入日本富士電視台出售台視股權案：針對TVBS新聞處理疏失，要求NCC「不能讓極少數媒體，作社會的亂源」，然而NCC未順其意，行政院就列出NCC的「十大罪狀」；還曾經在紅衫軍時期，要求NCC把飛碟和台灣之聲廣播電台「關台」。

鄭正鈐接著說，2019年，同樣是行政院長的蘇貞昌，一句「NCC誰都管它不到，它也什麼都不管」，NCC前主委詹婷怡被請辭。今年3月，NCC通過台數科新聞台發照，蘇貞昌震怒，NCC被迫收回決議。

鄭正鈐指出，從蘇貞昌過往干預媒體的紀錄來看，其手段是以公權力箝制新聞自由，其目的只是為了讓媒體成為利己工具。

他提醒，當權者以意識形態、政治立場以及好惡，企圖以公權力打擊異己、壓制新聞言論自由之時，民主自由的體制就會開始崩解，民主的果實也將凋落。當權者的雙手開始扼殺新聞自由的時候，下個目標，便是你我的言論自由。

他強調，凡是讓當權者討厭的言論，就開始打壓；讓當權者喜歡的，就獲得保障。這不是民主，而是威權。當國家只剩下一種聲音，代表的不是和平，而是噤若寒蟬的恐懼。

(中時 )