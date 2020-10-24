我的婆婆最終章！火寮一哥 阿母「甘草」熬出頭

網友討論Netflix似乎偷跑。（圖／翻攝自臉書）

網友發現《我的婆婆怎麼那麼可愛》結局出現在網上。（圖／翻攝自臉書）

網友熱傳《我的婆婆怎麼那麼可愛》結局。（圖／翻攝自臉書）

公視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》自6月播出至今收視不斷攀升，劇中演員人氣暴漲，更是粉絲每週必追好劇。今晚將公視播出39、40集最終回，不料有粉絲今凌晨發現在Netflix平台上已可以看到完結篇，對此公視得知後也立刻聯繫，要求Netflix下架影片，趕緊結束「偷跑烏龍」，今早11點後已無法觀看。至於Netflix此舉是否有違合約？公視低調回應「會在進行內部處理」。

《我的婆婆》帶動全民追劇潮，上週收視再次創下新高 4.70，是公視自 1998 年 7 月 1 日開台至今連續劇單集收視最高的一集。《我的婆婆怎麼那麼可愛》第 1-38 集總平均收視為 2.95，也刷新公視歷史以來連續劇的最高收視紀錄。粉絲敲碗期待完結篇平均收視破五，讓劇中「十美」兌現換上比基尼的承諾。

《我的婆婆》劇情進入最後高潮，彩香在得知秉孝（王少偉 飾）被警察帶走、秉仁中風的多重打擊下暈眩送醫，意外發現謊稱去阿根廷旅遊的一哥（許傑輝 飾）竟在醫院昏迷、臥病在床，得知一哥身體狀況的彩香瞬間淚崩，令觀眾在電視機前跟著落淚。鍾欣凌回憶演出時的心情表示：「看到原先活力充沛的一哥躺在床上，身上還插滿管子，感受著身邊至親將要離你而去的百感交集，當下甚至看到人生慢動作，相信每個人看到那段畫面都會動容。」飾演一哥的許傑輝私下也對鍾欣凌這場戲的表現讚譽有加，直呼「光這場戲，她就值得再拿一座金鐘獎了」！

(中時新聞網)