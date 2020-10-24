2020年8月13日才在美股上市的大陸互聯網房地產平台貝殼找房，其股價自上市以來屢創新高。貝殼找房上市發行價為20美元，僅過兩個多月，其股價日前最高來到76.5美元，折合市值約人民幣（下同）6千億元，而目前大陸市值最大的房產股萬科，市值僅約3,600億元。投資人戲稱貝殼已成為「房產界美團」。

綜合港媒24日報導，市場分析人士表示，若單純以房地產仲介的角度看待貝殼找房，其估值確實是過高。但貝殼找房並非傳統的房地產仲介，也不是傳統地產經紀公司。情況就好比美團，茶餐廳、速食店也會送外賣，但美團的價值遠遠不止是「外賣仔」；同樣道理，貝殼找房也不止是房地產經紀商。

貝殼於2018年4月推出，2019年就達成2.12兆GTV （Gross Transaction Value，總交易額），成為僅次於阿里巴巴的大陸第二大商業平台。如同美團在大陸外賣行業的龍頭地位一樣，貝殼找房作為線上房地產平台亦有不容忽視的市場優勢。

(工商 )