阿龍伯（化名）常因酒醉毆打妻小，年老後中風臥病在床，妻子不堪照顧壓力與丈夫的言語辱罵，長久下來心生怨恨，常偷偷掐捏阿龍伯手臂和大腿內側，直到阿龍伯因中風住院，護理人員察覺有異才通報家防中心介入；新北市社會局呼籲，受虐老人10年內飆升3.5倍，尤其男性受暴比例隨年齡增長，很多都是源於類似的惡性循環。

新北市家防中心主任許芝綺表示，根據衛福部統計，全國老人受虐從2008年的2271人，飆升到2018年的7745人，是10年前的3.5倍。新北去年老人遭受家暴通報為1557人，其中女性為1039人，占66.73％；男性為518人，佔33.27％，女性是男性的2倍。

適逢重陽節，紳士協會以行動劇演出虐老議題，呼籲民眾「敬老不虐老」。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

許芝綺表示，值得注意的是，以2016年新北市家暴通報案件來看，男女比約為20比80，但65歲以上卻是34比66；今年1至9月統計，可見「男性長者受暴比例，隨著年齡增漲而增高」。

許芝綺說，在服務實際案例中，阿龍伯（化名）年輕時動輒酒後毆打妻子阿香姨（化名）和子女，年老後因中風臥床須由家人照顧，阿香姨因為照顧負荷，加上阿龍伯有時不願意配合復健，開始有了情緒，出現辱罵言語，甚至動手捏掐阿龍伯的手臂和大腿內側；阿龍伯礙於自己早年「匪類」行為而隱忍，直到他二次中風送醫時，被醫護人員發現累累傷痕才通報家防中心介入協助。

社會局長張錦麗分析，男性長輩受暴隨年齡增高，主要因「暴力是循環性的」，當女性長期受暴後，到老時很可能就從被害人轉為加害人。另外暴力也會學習和模仿，造成「代間傳遞」，卑親屬對尊親屬的暴力佔60％，大部分原因是受到上述影響。

張錦麗表示，市府和家防中心建有三級預防機制，包含第一級透過紫絲帶達人深入社區宣導預防，第二級培力照顧者家庭支持系統，第三級運用網絡進行緊急救援服務等，同時呼籲民眾如有發現老人遭受暴力，可撥打113或洽詢家防中心，若遇緊急狀況請立即撥打110報警求助。

(中時 )