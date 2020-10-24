曾在2018年出馬角逐台北市長的國民黨前立委丁守中今天表示，其實他對台北市的愛一直沒有改變，但現在「一切隨緣」「已經看開了」，至於他如何看待藍營內挺蔣萬安參選台北市長？丁守中回應，蔣萬安是很好的年輕人，大家應該支持蔣萬安，在立院做好工作，進軍台北市選市長。

丁守中今日參加由兩岸發展研究基金會舉行的「一國兩府」化解兩岸僵局可行性探討記者會，他在會前受採訪時，被問到他上一屆參選台北市長以數千票些微差距敗給柯文哲，下屆台北市長選舉是否仍會參加？他如何看待被拱參選北市長的藍委蔣萬安？

丁守中回應，他對台北市的愛一直沒減損，但他現在已是一切隨緣、看開了。丁守中還說，蔣萬安很好，蔣是年輕人，大家應支持蔣萬安，在立法院做好工作後，然後進軍台北市。對於是否曾聽說國民黨主席江啟臣可能代表國民黨角逐下屆桃園市長？他除了回答「沒聽過」，還自嘲自己現在「都在山上種田」，唯一關心的是兩岸不要打仗。

針對兩岸緊張對峙，丁守中呼籲，兩岸之間要和平、合作，而非站在西方反中的立場上搞對抗，這樣對台灣的利益最不好，畢竟大陸占台灣出口46%，還有一百多萬台胞在大陸經商、投資、工作、居留、通婚，西方國家論斷兩岸對抗意志時，是否曾考慮這些民眾的心理及思想，很有疑問，畢竟台灣多數民眾的期待是安定、和平、穩定的國際環境。

他還說，當年東西德和解、推動「一國兩府」，在現實互相承認的基礎上，開展雙邊良性的交流，這個經驗也適合兩岸參考。至於「一國」是中華人民共和國還是中華民國？丁守中認為，中華民國憲法很清楚就是「一中」憲法，「兩岸人民關係條例」也承認兩岸分治事實，北京在一個中國架構下，對於兩個有效統治、分治政府，必須先承認這個事實，如果不能在此基礎下，把台灣推向西方反中的馬前卒，把台海變成戰場，是非常不智的。

針對丁守中拱蔣萬安參選一事，藍營知情人士則分析，蔣萬安在上屆台北市長初選時，雖也曾被力拱參加市長初選，但最後宣布留守立院，不參加市長初選，丁守中現在表態多少也有點「投桃報李」味道。

該人士還說，丁守中參選上屆台北市長以些微票數慘遭滑鐵盧，雖然之後強力尋求驗票翻盤，但花了大量人力、財力後仍功虧一簣，黨內雖確實有人認為丁過往從政表現並不差，提出的競選政見也確實能對北市發展瓶頸對症下藥，但若下次市長選舉還再度出馬、新鮮感恐將吃大虧，力勸丁「那美好一仗已經打過」，下次市長選戰若能「扮演推手」定更能凸顯其胸襟及格局。

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(中時新聞網)