美國政府表示，與中國大陸自2020年1月簽署首階段貿易協議以來，中方已大幅增購美國農產品，並且在57項技術承諾中，兌現50項。香港信報24日援引外媒報導稱，美國貿易代表辦公室及農業部日前發表聯合聲明，指中國自簽訂貿協以來，已經購買逾230億美元農產品，達成貿易承諾的71％。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）對此表示，與中國大陸簽訂首階段貿協的8個月內，看到中國大陸在農產品貿易方面有很大進展，令美國農民受惠。美國農業部預測，2020年美國出口至中國大陸的農業產品總值，將創下紀錄新高。

報告指出，中國大陸購買的美國小麥數量，達到創紀錄新高870萬噸；2021大豆推銷年度，中國大陸採購量是2017年的兩倍；今年1月至8月，美國赴運至中國大陸的高粱總金額為6.17億美元，高於2017年同期的5.61億美元。

另外，美國出口至中國大陸的豬肉，在2020年前5個月已創下紀錄新高；前8個月，美國牛肉出口至中國大陸的金額，為2017年3倍。

(工商 )