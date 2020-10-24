吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12貨船昨(23日)深夜在高雄外海傳出沉沒意外，船上10名泰國籍船員緊急發出求救訊號，海巡署艦隊分署派出大批艦艇、人員趕抵救援，24日凌晨救起穿救生衣海面漂浮5名人員，其餘5人失蹤，搜救行動持續中。

海巡署艦隊分署勤指中心23日深夜10時53分接獲通報，吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12貨船疑在高雄外海沉沒，立即調派線上巡護九號、巡護一號及高雄艦馳援，並緊急增派高雄隊10026艇、台南隊5037艇前往，並成立應變中心統籌海空救援能量；後續並增派高雄隊10032艇、台南隊10025艇及南機隊澎湖艦，合計4艦4艇投入救援行動。

今(24日)凌晨0時29分空偵機在附近海域發現5名人員穿救生衣漂浮，由拖船就近將落海人員救起，其中2人受傷流血需後送就醫，由拖船先載運回高雄港；高雄艦今天上午6時15分在海面發現救生筏，但裡面無船員，搜救還在進行中。

據了解，這艘吐籍貨船昨晚10點多時，因主機、輔機出現故障，無線電、衛星電話也失效，停在高雄港外海29.6海浬處，但在找來拖船要回到高雄港過程中，疑因當時海上陣風10級、浪高4米，海象不佳在拖船拖帶過程中沉沒。

(中時 )