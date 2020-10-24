北市中正一警分局24日表示，因應民間團體發起「挺中天～反對撤照」活動，26日上午9時起，將在NCC濟南路辦公室周遭進行管制，呼籲往來車輛及民眾注意，並配合警方疏導。
警方指出，333政黨團結聯盟等團體，已申請月26日上午9時至晚間9時，在國家通訊傳播委員會前，進行聲援中天活動，相關交通管制情形主要在濟南路2段，自杭州南路（不含）至金山南路（不含）間東、西向全線車道，26日9時起彈性實施管制，並視交通狀況提早或延後，期間禁止車輛通行。
中正一警分局為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。
警方特別籲請駕駛人隨時收聽警廣路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
(中時 )
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