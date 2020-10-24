核四爭議多年，直到日前傳出最後一批燃料棒22日運往美國，確定核四重啟無望。前總統陳水扁今在臉書表示，沒有核四也沒有缺電，證明阿扁及其政府當年停建核四的超前部署是正確的，國民黨執意興建核四，不過是世紀大騙局罷了！

陳水扁指出，2000年10月27日阿扁總統任内宣布，停建核四；2014年4月24日馬英九總統任内宣布核四封存；2020年10月22日蔡英文總統任内運出核四燃料棒。

陳水扁提到，2000年10月27日宣布停建核四，2001年1月31立法院做出續建，核四決議並強調在能源不虞匱乏之前提下，規劃國家總體能源發展，務期能於未來達成「非核家園」之終極目標。

陳水扁說，國民黨政府曾在1983年，宣布核四暫緩動工，1992年再通過回復計畫案，1996年立法院決議廢止核四計畫案，後來覆議成功，核四敗部復活。

陳水扁表示，如今20年過去了，10月22日最後一批240束的核四燃料棒運出基隆港，正式宣告核四確定不再重啟。陳水扁說，沒有核四也沒有缺電，證明阿扁及其政府當年停建核四的超前部署是正確的，國民黨執意興建核四，不過是世紀大騙局罷了！

(中時 )