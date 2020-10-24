2022縣市長選舉，國民黨為「光復」桃園市，可能由江啟臣在明年連任黨主席後「御駕親征」，對此，台北市長柯文哲24日出席2020生態博覽會時被問及此事，柯驚訝回應「江啟臣選桃園？」

北市觀傳局日前宣布，單週若出現逾15例新冠肺炎確診的本土案例，將就停辦跨年活動，但北市因多此說詞反覆遭議員炮轟，台北市長柯文哲昨坦承「我們的錯，我們會改」，柯直言，觀傳局局長劉奕霆劉奕霆發言錯誤，這不是他的專業，這是意外。對於是否要求劉奕霆為此事負責，柯文哲稱「不用啦」後便嘆了一口氣。

桃園市長鄭文燦兩任將屆滿，國民黨認為是收復桃園的好時機，據悉，包括大老、黨務高層、縣市長等多位黨內要角，都認為江啟臣若以黨主席身分參選桃園市長，有利國民黨2024拿回政權，江目前尚未鬆口應允。對此，柯文哲出席生態博覽會一臉狐疑地表重複兩次說「江啟臣選桃園？」後隨即離去。

(中時 )