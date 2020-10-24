混凝土預拌車疑因煞車失靈，自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天。（翻攝照片）

混凝土預拌車疑因煞車失靈，自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天。（翻攝照片）

(持續更新)55歲潘姓男子今（24日）上午10時許，駕駛混凝土預拌車行經新北市坪林區台106乙線、石碇往坪林方向，疑因煞車失靈，預拌車自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天，所幸潘男僅雙手輕微擦傷，並未送醫，潘男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )