新北坪林混凝土預拌車自撞護欄 墜邊坡車身全毀 13:332020/10/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 混凝土預拌車疑因煞車失靈，自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 混凝土預拌車疑因煞車失靈，自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天。（翻攝照片） 混凝土預拌車疑因煞車失靈，自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天。（翻攝照片） (持續更新)55歲潘姓男子今（24日）上午10時許，駕駛混凝土預拌車行經新北市坪林區台106乙線、石碇往坪林方向，疑因煞車失靈，預拌車自撞邊坡護欄，最後翻覆滑落至邊坡四輪朝天，所幸潘男僅雙手輕微擦傷，並未送醫，潘男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #坪林 #邊坡 #混凝土 #煞車失靈 #煞車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南轎車自撞電桿冒火球 車上6人受傷 10:112020/10/16 社會 老翁偕弟媳駕車返鄉掃墓 疑誤踩油門翻落納骨塔園區邊坡 13:482020/10/21 社會 保時捷自撞分隔島車頂壓扁 嫩男駕駛成夾心餅腹部撕裂 21:212020/10/22 社會 新北男遇臨檢緊張自撞路樹 當場查獲車內2把槍 18:342020/10/17 社會 福斯商旅全新T6.1 接單開紅盤 09:452020/10/16 財經 新竹黑狗從6樓被拋下 砸凹轎車頂彈飛墜地吐血 網怒：下地獄 13:492020/10/20 社會 把風人員自顧滑手機 詐騙車手全遭逮 19:492020/10/23 社會 雙B碰碰車 假車禍詐保4千萬 04:102020/10/23 社會新聞 計程車離奇自撞檳榔攤 車上赫見高血壓用藥 10:172020/10/17 社會 台74線5車連環撞 小黃運將與乘客受傷送醫 19:502020/10/18 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 台鐵沿鐵道散落屍塊 婦與兒吵架後斷魂鐵軌 兒跪地痛哭 - 社會 找到了！台中15歲少女被男網友載走消失4天 永康租屋處尋獲 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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