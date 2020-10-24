國防部以493.6億元預算打造潛艦國造原型艦，預計最快2024年第3季下水。立法院外交國防委員會委員26日將前往高雄、赴負責建造潛艦的台灣國際造船公司考察並聽取機密簡報。

國防部公開預算書指出，潛艦國造第二階段原型艦籌建計畫總金額達新台幣493億6170萬元，全案預計2025年完成。根據規劃，原型艦預計最快2024年第3季下水，2025年交艦給海軍實施各項測試。

此外，潛艦中的高機敏、無自主研製能力、需尋求國外商源的所謂「紅區裝備」（包括魚雷、聲納）及相關系統，均已取得輸出許可，可確保潛艦戰力。

台船的潛艦國造專用廠房去年5月動土，預計本月落成，外傳潛艦國造原型艦將於11月初舉行開工儀式，海軍今天未證實。

海軍司令部指出，新型潛艦原型艦服役後，可成為國軍重要不對稱戰力；新型潛艦成軍後，也符合台灣和澎湖防衛作戰需求。此外，潛艦國造可帶動國內造船工業，並建立、保存國防科技自主。

(中央社)