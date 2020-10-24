苗栗縣銅鑼、公館地區，9月陸續傳出2起民宅龍柏樹竊案，苗栗警方調閱案發地點附近監視器，以車追人，何、謝姓嫌疑人表示，車子是借給張、范姓友人使用，經警方偵訊張姓犯嫌，他坦承夥同范姓友人犯案，但范姓犯嫌卻在9月23日車禍身亡，全案依竊盜罪將張嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局銅鑼、公館分駐所，9月10日、27日，分接獲2名被害人指稱自宅庭院種植的龍柏樹遭竊，警方立即調閱案發地點周邊監視器，循線查出1輛機車及2輛自小客車涉嫌重大，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並在10月15日持搜索票及拘票，帶回何姓及謝姓嫌疑人訊問。

苗栗縣銅鑼、公館9月陸續傳出民宅庭院的龍柏遭竊。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

范姓犯嫌9月23日騎機車行經苗栗縣台6線公館出磺坑明隧道處，與對向新竹客運發生碰撞身亡。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

何姓與謝姓嫌疑人向警方表示，車子僅供張姓及范姓友人使用，警方於是循線將張姓犯嫌帶回偵訊，他坦承與另名范姓友人一起侵入民宅竊龍柏樹，警方隨後將張嫌帶往苗栗市及銅鑼鄉的空屋，起獲被害人失竊的贓物，不過當警方想找另名范姓犯嫌時，卻發現他早在9月23日車禍身亡。

范姓犯嫌9月23日上午10時許，騎機車行經苗栗縣台6線公館出磺坑明隧道處，在隧道內超車跨越到對向車道，與對向的新竹客運發生碰撞，頭顱破裂當場死亡，由於范嫌已身亡，警方將張嫌以竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )