勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，中彰投分署TCN創客基地以科技、創新、新視野為主題，舉辦創客課程及活動，協助民眾激發動手實作的興趣。（盧金足攝）

創客嘉年華活動場域運用「遊樂園」概念打造出奇幻、歡樂、童趣之氛圍。（盧金足攝）

展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，建構創客創新教育的價值。（盧金足攝）

展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，建構創客創新教育的價值。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署24日舉辦創客嘉年華，參展的「程堡-兒童程式教育」團隊帶來不插電程式桌遊與，讓民眾在遊戲中培養敏捷的邏輯思維運用能力，另一組「梨理人室」深根中部農業環境教育，將農業廢棄物回收以科技與創意大農棄物有新的價值，造型獨特的腳踏車成亮點。勞動力發展署副署長林宏德表示，創造力是未來的就業力與勞動競爭力，加速孵化創客的創意成為蓬勃發展的生意。

勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的2020創客嘉年華活動，24日、25日在台中逢甲大學育樂館熱鬧登場，活動連續舉辦兩天，現場有68組創客展示科技創意，提供超過500個免費工作坊課程體驗名額，多項寓教於樂的趣味競賽活動，吸引親子共學共樂。

勞動力發展署副署長林宏德表示，中彰投分署創客基地是勞動部第一個創客基地據點，「創客嘉年華」邁入第五年，讓創造力成為未來的就業力與勞動競爭力，是勞動力發展署致力的目標，推展各項體驗活動，讓大眾體驗創客動手實作、自主學習、跨域學習的精神，加速孵化創客的創意成為蓬勃發展的生意。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，中彰投分署TCN創客基地2015年成立後，以科技、創新、新視野為主題，舉辦創客課程及活動，協助民眾技術的提升，激發動手實作的興趣。

本屆活動將STEAM教育理念結合創客的「三心二意」，提倡自主學習之心、發揮動手學習之心、建立跨域學習之心，展示將創意轉化為生意的商機，整合多方創客資源，期望在不同領域的交融對話和碰撞火花中尋找創新藍海，建構創客創新教育的價值。

活動中號召100名創客一同創作，以木作結合皮革製作鉛筆盒，並將完成品贈與社團法人中華民國廣亮慈善會、彰化慈愛教養院、中華民國旭日青少年發展協會、台灣城鄉風貌人文發展協會等公益及社福團體的小朋友，創意與愛心的結合，獲得許多參與民眾的支持肯定。

創客嘉年華活動場域運用「遊樂園」概念打造出奇幻、歡樂、童趣之氛圍，結合多種新奇好玩的趣味競賽，及多場跨域實作的體驗工作坊、創客趣味競賽及MAKER連線活動X拿好禮等活動，成功吸引民眾熱情的參與，更有許多民眾攜家帶眷同遊，共同度過寓教於樂的假期。

(中時 )