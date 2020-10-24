航運抵達花蓮港，緩緩將列車調到碼頭整備運往花蓮車站。（王志偉攝）

交通部政務次長陳彥伯致詞再次提醒台鐵必要以安全至上。（王志偉攝）

交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源、立法院交委召集人陳歐珀、花蓮縣長徐榛蔚、駐台北韓國代表部代表姜永勳、行政院東部服務中心執行長洪宗楷等人，象徵列車典禮出航。（王志偉攝）

為了迎接首批通勤電聯車抵台，台鐵特別出動「DT668國王蒸汽火車」，由花蓮站行駛至花蓮港。（王志偉攝）

台鐵EMU900型通勤電聯車首批列車海運抵台，今上午於花蓮港卸船交車，交車典禮氣氛熱絡，不過，因成功站斷軌風波未息，加上昨全台3起列車故障事件，交通部政務次長陳彥伯面露嚴肅「台鐵安全、不容打折」，他比喻，新車來到像是「新生兒誕生」，滿心歡喜迎接新生兒，更要注意安全是不可推卸責任，且安全是要堅持走下去的路，台下台鐵局長張政源頻頻點頭回應。

包括交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源、立法院交委召集人陳歐珀、花蓮縣長徐榛蔚、駐台北韓國代表部代表姜永勳、行政院東部服務中心執行長洪宗楷、R-TEAM鐵道科技產業聯盟等出席活動，共同見證台鐵通勤生力軍EMU900型電聯車抵臺的歷史時刻。

交通部政務次長陳彥伯致詞時表示，自105年行政院核定台鐵十年購車計畫起，除了要汰除老舊車輛、簡化車種，並且進一步提升服務品質、增加運能之外，重要的就是降低管理與維修成本，讓台鐵能夠具備更高服務品質的競爭力。

陳彥伯提到，台鐵肩負著人、車、路的服務，雖然許多工作訂了SOP，但是更重要，大家經常講一句話「魔鬼出在細節裡」，提醒因為一些小小的細節沒有注意到，經常會造成很多大家不想見到的事件發生，透過今天「新生兒的誕生」，他強烈要求台鐵局在有關安全的落實上，真的是「不可打折扣」，「當我們滿心歡喜迎接這一個新生兒到來的時候，我們更應該要記住，安全是我們一個不可推卸的責任，而且是我們應該真的堅持走下去的一條路」。

為了迎接首批EMU900型通勤電聯車抵台，台鐵特別出動「DT668國王蒸汽火車」，由花蓮站行駛至花蓮港參加今上午「幸福900 微笑登臺」新車行運抵塔活動，吸引許多鐵道迷捕捉帥氣身影以及紀錄歷史的一刻。明天也將把1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為10月25日上午10時至下午4時。

(中時 )