袁偉豪、張寶兒擬結婚通知書曝光。（圖／取自《on.cc東網》）

39歲香港男星袁偉豪曾演出《使徒行者2》，3年前他認愛港姐出身的豪門女星張寶兒，今年9月袁偉豪突然發文透露去年在加拿大求婚成功。港媒報導，兩人等了一年，最近終於辦理擬結婚通知書，傳張寶兒的父親送上4000萬港幣（約1.4億）紅包當頭期款，另外又加碼送了一棟豪宅當嫁妝。

先前袁偉豪在IG分享求婚成功，他甜蜜寫下：「我做了一個人生中的重大決定，沒有什麼設計的對白，只有簡單一句，妳願意嫁給我嗎？做我的太太吧！經過很多高低起跌，是時候安定下來，感謝妳願意和我，在餘生一起去看世界」，而張寶兒後來現身新劇開工記者會時，承認去年在加拿大接受男友求婚。

據知，張寶兒出身富豪之家，父親張煌煌從事內衣生意，在香港跑馬地禮頓山有許多房產，2016年她參加港姐選拔，最後獲得「友誼小姐」獎項。3年前因拍攝節目《打工捱世界II》和袁偉豪結緣相戀，求婚成功消息傳出後，有媒體報導，兩人以共同名義買進一戶豪宅，頭期款約1.4億台幣由張煌煌贊助，另有報導指張煌煌寵女另外又買了一棟豪宅給愛女，但張寶兒都否認。

《東網》昨(23日)報導，袁偉豪和張寶兒的擬結婚通知書曝光，兩人先前雖未否認同居，但通知書上兩人各自是寫不同地址，似乎還沒遷戶籍，袁偉豪住在清水灣道，張寶兒原來則居住跑馬地。

(中時新聞網)