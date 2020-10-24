龜山塑膠工廠大火 黑煙直衝天際伴隨刺鼻臭味 13:462020/10/24 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山塑膠工廠大火，黑煙直衝天際伴隨刺鼻臭味。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龜山塑膠工廠大火，黑煙直衝天際伴隨刺鼻臭味。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) 桃園市龜山地區一處塑膠鐵皮工廠，24日中午慘遭祝融，大量黑煙竄出，還伴隨刺鼻塑膠味，民眾發現紛紛報案，消防員到場時工廠幾乎被黑煙籠罩，研判是場內易燃物全面燃燒導致，緊急出動31輛消防車、76名打火弟兄搶救，大隊長賴志忠也親赴現場坐鎮指揮，目前知悉並無人員受困，起火原因和受災面積仍待調查中。 (中時 ) #黑煙 #塑膠 #工廠 #刺鼻 #龜山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深澳漁港驚傳火燒漁船 黑煙猛竄急救援 11:522020/10/23 社會 領角鴞誤闖半山夢工廠 八卦山野放 18:382020/10/20 寶島 中油林園廠跳車冒煙 重罰500萬 04:102020/10/21 地方新聞 看古蹟兼逛賣場 北門洗滌鹽工廠變身觀光工廠 20:212020/10/23 旅遊 動態工程塑膠易格斯直播展示多功能車應用 04:102020/10/20 投資理財 楊梅警破獲槍枝改造工廠 鄭文燦慰勉 15:332020/10/23 社會 苗栗卓蘭垃圾場火警燒毀4機具 公所：不影響清運 16:432020/10/21 寶島 美魔女鄉長怒了！ 順澤宮冠軍路跑補給站遭偷倒臭酸豆渣 20:112020/10/24 社會 塑膠地墊塑化劑超標 議員要求中市府全面抽查 14:512020/10/21 寶島 高科大半導體工廠完工 市長參加揭牌儀式 17:412020/10/20 寶島 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 台中15歲少女消失4天尋獲 遭男網友帶走原因曝光 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 台鐵沿鐵道散落屍塊 婦與兒吵架後斷魂鐵軌 兒跪地痛哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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