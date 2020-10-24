龜山塑膠工廠大火，黑煙直衝天際伴隨刺鼻臭味。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山地區一處塑膠鐵皮工廠，24日中午慘遭祝融，大量黑煙竄出，還伴隨刺鼻塑膠味，民眾發現紛紛報案，消防員到場時工廠幾乎被黑煙籠罩，研判是場內易燃物全面燃燒導致，緊急出動31輛消防車、76名打火弟兄搶救，大隊長賴志忠也親赴現場坐鎮指揮，目前知悉並無人員受困，起火原因和受災面積仍待調查中。

(中時 )