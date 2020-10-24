【現場直播】今又新增2境外移入 疾管署召開臨時記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例境外移新冠肺炎病例，分別自菲律賓及美國入境。截至目前，國內共累計550例確診案例，確診個案中7人死亡、41人住院隔離中。

指揮中心表示，案549為20多歲菲律賓籍女性，因工作於今(2020)年9月30日入境台灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時至集中檢疫期滿均無症狀，10月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至隔離宿舍進行自主健康管理，並於10月22由仲介安排至醫院自費檢驗，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共12人，包含接送車輛之司機3人及同事3人，因皆有佩戴口罩，列自主健康管理；另6人為與個案一同至醫院採檢之同事，採檢結果均為陰性，然接觸期間未確實佩戴口罩，列居家隔離。

指揮中心指出，案550為30多歲本國籍男性，今年10月2日出境至美國，並於10月18日返國，入境時無不適症狀。個案於10月21日居家檢疫期間出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛及全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。由於個案發病前2日均於住家進行居家檢疫，未有同行及同住接觸者，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前累計100,306例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含99,044例排除)，其中550例確診，分別為458例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、502人解除隔離、41人住院隔離中。

(中時新聞網)