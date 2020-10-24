中國人民銀行前行長周小川表示，2019年末，中國的儲蓄率佔GDP的比重降到44.6％，未來或會進一步下降。

綜合陸媒報導，周小川24日在上海出席第二屆外灘金融峰會時表示，目前還看不太清楚新冠肺炎疫情對儲蓄率的影響，因為這既有增加儲蓄的方面，同時也有減少儲蓄的方面，要密切觀察。

他說，長遠來看，中國的儲蓄率還會進一步變化，在「雙循環」特別是內循環為主的發展戰略下，內循環將更暢通，同時觀察到大陸年輕一代的儲蓄率在明顯下調。

周小川並表示，未來中國的「一帶一路」戰略要更加注重依靠互聯互通、基礎設施建設、能力建設等方面來實現「授人以漁」，要和新興市場、發展中國家共同強調多邊主義，強調貿易自由化和投資便利化、強調國際秩序和WTO的作用。

他強調，只有在這樣的環境下，「一帶一路」國家透過互聯互通、能力建設形成的新的潛力，才能更好在全球發揮出來，「這也是對某些國家保護主義抬頭的有力鬥爭」。

(工商 )