嘉義監獄24日舉辦防暴演練，模擬矯正機關發生收容人暴動等事故，現場一遍混亂，到處喊聲四起，氣氛緊張，隨即，鎮暴部隊運用各種鎮暴隊形、裝備及戰技，對滋事收容人進行逮捕，逼真的攻堅場面宛如電影場景，獲得與會來賓一致好評。
法務部長蔡清祥、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及來自全台的各檢察及監所首長等人都親臨現場，今日為靖安小組第12期總驗收，蔡清祥親自授旗並校閱。
這次演練包括戰技操演、實兵狀況模擬演練和矯正機關教化輔導成效，演訓過程逼真緊湊，輔以震撼彈、電擊槍等防衛武器，展現靖安小組成員體魄及能力。
其中在鎮暴隊形操演，以數名收容人藉機鼓譟、引發注意，管理員上前時反而被挾持，鎮暴步隊持盾牌正面對上暴動群眾，壓迫其後退，進而逮捕滋事者，場面相當逼真。
矯正署副署長蔡永生指出，1997年法務部成立靖安小組，每2年成軍1個期別，每期由100名警力組成，經密集訓練後，在北、中、南及東區成立一支堅強、有力與迅速打擊不法的精銳部隊，當發生囚情不穩等事故時，在矯正暑調派下，迅速地弭平事故。
(中時 )
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