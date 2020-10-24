挺中天戶外開講第二場 松山車站廣場現場直擊｜2020.10.24

中天新聞台陷換照危機，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由，中天新聞為此舉辦3天戶外開講，向人民闡述新聞自由的重要性。今（24）日中天團隊來到台北松山車站前廣場，邀請支持言論自由的民眾聲援相挺，出席來賓有資深媒體人謝寒冰、許聖梅；台北市議員王鴻薇、羅智強、游淑慧，以及桃園市議員黃敬平、文傳會副主委黃子哲等7人。

資深媒體人許聖梅拋出質疑，是誰在決定你家的遙控器？要看什麼台還要被管？如果說沒有中天新聞台就看別台，那可以把遙控器丟了，因為每台都在說萊豬可以吃、疫苗打不打都可以。

許聖梅表示，這不是新聞台要不要關的問題，是民主即將退步30年，且中天新聞台換照聽證會，NCC竟要討論「國家安全」問題，如果中天真的關台了，她酸說，台灣即將登上國際媒體「太厲害了」「川普都做不到的，你們做到了，會變成大笑話」。

資深媒體人許聖梅。

中天新聞戶外開講。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會，為捍衛言論自由，中天從10月23日到25日連續3天，《大新聞 大爆卦》、《頭條開講》、《新聞龍捲風》節目接力在台中、台北、新北等三地，舉行現場戶外開講，主播馬千惠、林嘉源、周玉琴、戴立綱輪番主持，呼籲支持中天，支持言論自由的民眾到場聲援相挺。

中天貼心提醒，因為目前仍在疫情期間，參與民眾到場時記得配戴口罩，阻止疫情傳播。

(中時新聞網)