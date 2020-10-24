工研院開發「高負載高續航商用無人機」，可應用於農業、消防救災或巡檢，已和苗栗縣政府合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑以及新北市茶園農藥噴灑，也協助屏東枋寮農會運送芒果，促進偏鄉農業發展與強化災害應變作業。此技術更榮獲美國CES 2019創新獎，以及入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），不僅榮獲首輪與第二輪競賽獎金合計14萬美元贊助，更已入圍第三輪競賽。

根據DRONEII.Com研究報告顯示，全球無人機市場從2020年225億美元攀升到2025年428億美元，年複合成長率(CAGR)約13.8％。無人機前景俏，增長較快的應用領域包括物流運輸、倉儲、基礎設施檢查與維護、農業等等。

工研院機械與機電系統研究所組長彭文陽表示，高負載高續航商用無人機的優勢是能長時間空中作業，進行高壓電塔巡檢，未來甚至能取代傳統直升機進行礙子清洗，解決許多高危險性跟勞力不殆的工作困境；也能執行沙洲救援引繩拋投、搭載雙光熱顯像儀判斷火勢蔓延方向，幫助消防員救災；還能協助農友精準噴灑農藥、特殊崎嶇地形運輸農作物，提升物流效率。

工研院則提到，亦掌握未來趨勢，擘劃「2030技術策略與藍圖」，透過技術整合，領先台灣業界研發「高負載高續航商用無人機」，希望引領我國邁向智慧生活。

目前「高負載高續航商用無人機」有小、中、大三種不同機型，可依據不同任務值勤，其中小、中型商用無人機均可滯空20到30分鐘以上；而大型無人機採用油電混合動力系統，載重可達30到50公斤、續航45分至1小時、抗瞬間側風可達7級。

此外，無人機搭載工研院開發的「馬達動力失效保護」飛控軟體，可協助無人機在飛行中，有一軸的馬達故障時，能自動切換到馬達失效保護模式，幫助無人機迅速回穩、確保安全降落或返航，提升無人機的飛行安全，強化我國無人機產業的競爭力。

(旺報 )