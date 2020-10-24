美國總統大選牽動全球局勢，該國情報單位評估認為大陸會希望對中國相對友善、目前領先的民主黨候選人拜登(Joe Biden)當選，但英國媒體包括BBC(英國廣播公司)、金融時報卻連續指出，現任總統川普(Donald Trump)連任更符合大陸利益，因為川普的單邊主義、分化內部、缺乏民主價值，會讓美國受損害，拜登各種政策可能重振盟友對美國、民眾對西方體制信心。

BBC中文往日前採訪知名國際關係現實主義大師、北京清華大學教授閻學通，他表示川普連任更符合中國利益，其說法頗堪玩味，「不是因為特朗普(川普大陸譯名)對中國利益損害會比拜登小，而是他對美國的損害肯定比拜登大。」

金融時報社論《拜登經濟學能維護民眾對資本主義支持》，更點出拜登對大陸的危險性，因為他是1980年代以來價值觀最進步、激進的候選人，計畫增大政府對窮人的支出，而且趕於表明對富人加稅，對社會福利的強硬態度之外，「拜登經濟學」真正體現的是民主國家重新強調了政府的作用，拜登向社會主義修正的政策，可以凝聚已經成為收入上底層的多數窮人、年輕人對資本主義，降低他們對制度的不滿。

拜登在擔任歐巴馬(Barack Obama)副手時曾支持加強與中國的經濟聯繫，但比起曾表示羨慕獨裁者的川普，拜登可能願意在捍衛民主價值上做更多努力。他奉行多邊主義，強調國際組織參與和團結民主盟友形成聯盟的做法，對已逐漸在主流國際組織取得話語權的大陸，是更大威脅。

分析和統計資料指出，川普迄今對大陸打擊最成功的在於科技業，透過切斷技術與供應鏈，至少已經讓大陸在半導體、5G方面吃盡苦頭，例如華為就是最大受害者。不過川普壓制大陸的努力，並沒有反映到國際影響力、貿易逆差上。

川普上任後除了對大陸以外，已經先後對歐洲、加拿大發動關稅戰，連與大陸關係不睦的越南、印度也曾在打擊範圍內；推行淨網計畫(Clean Network)遊說和威嚇各國加入中美貿易戰效果也不佳，主要經濟體包括德國、韓國，甚至美國在亞洲最堅定盟友日本都婉拒加入。

在解決貿易逆差問題上，川普成功迫使大陸讓步，但達成協議後又率先撕毀協議，其結果是大陸以縮減採購金額和同樣不履行協議來報復，加上疫情影響，一度改善的美國對中國貿易逆差，現在基本上已經回到川普剛當選時的原點。

拜登被預期採取很像德國總理梅克爾(Angela Merkel)對陸政經分離的策略，他不太可能在人權、科技戰等問題上向中國讓步，但是中美重新坐回談判桌前解決貿易爭端的機會很大，關稅作為貿易戰手段也會被更謹慎溫和使用。此外，雙方在氣候變化、伊朗、朝鮮議題上都有合作空間。

BBC報導指出，應對疫情的不同，似乎使得面臨合法性危機的不是中國體制，而是西方民主制度。大陸政府並不用從美國總統任期角度來考慮問題，而是要考慮一個時代的終結，「美國重樹普世價值引領者地位，並重現山巔之城(註：City upon a hill，基督教典故，引申指以美德成為世界的焦點和學習榜樣)的輝煌，才是他們最擔憂的」。

(中時新聞網)