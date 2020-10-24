46歲杜姓男子24日上午10時許駕駛大貨車，沿路竹區大智路南往北行駛，於路口欲右轉環球路時，疑似視線死角，與前方騎乘單車的79歲顏姓男騎士發生車禍，顏男因為被輾壓，臟器外露，當場死亡。

警方到場對杜姓男子進行酒精測試，酒測值為0，目前現場已排除。此案相關跡證後續，將送交通大隊做事故分析研判。

高雄市路竹區環球路與大智路口，一部大貨車與單車發生車禍，單車騎士當場死亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警方呼籲，民眾騎乘機車、單車，甚至駕駛汽車，最好都與大型車輛保持一段安全距離，且要注意大型車輛有內輪差，避免發生意外。

(中時 )