高雄路竹大貨車疑視線死角輾壓單車 老翁當場死亡 14:042020/10/24 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市路竹區環球路與大智路口，一部大貨車與單車發生車禍，單車騎士當場死亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 46歲杜姓男子24日上午10時許駕駛大貨車，沿路竹區大智路南往北行駛，於路口欲右轉環球路時，疑似視線死角，與前方騎乘單車的79歲顏姓男騎士發生車禍，顏男因為被輾壓，臟器外露，當場死亡。 警方到場對杜姓男子進行酒精測試，酒測值為0，目前現場已排除。此案相關跡證後續，將送交通大隊做事故分析研判。 高雄市路竹區環球路與大智路口，一部大貨車與單車發生車禍，單車騎士當場死亡。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 警方呼籲，民眾騎乘機車、單車，甚至駕駛汽車，最好都與大型車輛保持一段安全距離，且要注意大型車輛有內輪差，避免發生意外。 (中時 ) #路竹 #大貨車 #單車 #A1車禍 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑因視覺死角 拖板車輾斃前方女騎士 19:172020/10/21 社會 縣道139線速限調降時速40 彰警執法首日告發28件 16:302020/10/22 社會 北市死亡車禍 女騎WeMo自撞 噴飛對向遭輾斃 07:172020/10/21 社會 龍世俊：台灣應發展對健康友善的綠色交通 智慧移動產業論壇力挺永續發展 16:002020/10/21 科技 離奇車禍 大貨車暗夜追撞無人機車燒成廢鐵 15:062020/10/21 社會 女醫控遭副院長性侵20次大逆轉！ 疑小三逼正宮退位 09:562020/10/24 兩岸 滂沱大雨中遭撞飛 老翁掉落水溝搶救不治 19:592020/10/22 社會 操盤心法－逢低布局季報佳＆產業成長明確股 04:102020/10/24 證券．權證 高雄路竹物流倉庫火警 幸無人受困 18:502020/10/21 社會 智慧移動產業論壇 產官學界共同為發展智慧交通獻策 14:432020/10/21 財經 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 台中15歲少女消失4天尋獲 遭男網友帶走原因曝光 - 社會 「媽媽上衣短於15公分」考倒小二生 她PO性感照證明 網全嗨爆 - 社會 台鐵沿鐵道散落屍塊 婦與兒吵架後斷魂鐵軌 兒跪地痛哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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