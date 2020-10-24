住客退房留驚喜 打掃阿姨開門看呆！猩球崛起 14:052020/10/24 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 退房房客留下大驚喜，網友瘋傳。（翻攝IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飯店、旅宿業每天接待來自世界各地不同的人，什麼樣的客人都有。一位房客退房後，留下超溫馨手工驚喜，日前被分享至IG，網友瘋傳。 這位房客把飯店提供的浴巾做成一隻猴子，垂吊於天花板，打開房門就能看到栩栩如生的猴子懸吊在床上，正準備打掃房間的清潔人員見狀嘖嘖稱奇，對這位房客的手藝大為推崇。 網友認為，該名房客很用心，或許沒留下小費，但這樣的巧思更讓人開心、眼睛為之一亮，「一定是美術系的」、「好像真的一樣，還有眼睛」、「換清潔人員頭大了，考慮要不要拆掉啊」、「猩球崛起」。 (中時新聞網) #飯店 #房客 #猩球崛起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獼猴進攻校園！20多隻獼猴門口圍事堵學生 校長怒斥：太扯了 11:012020/10/21 社會 住房也要MIT接地氣！美福飯店攜手頂呱呱推住房專案一泊三食39折起 09:092020/10/22 旅遊 邵雨薇竟是「女版馬景濤」！賀軍翔因她「腰子」紅了、影帝也被打哭 18:282020/10/22 娛樂 3女1男一夜狂歡 退房滿地黃！民宿老闆崩潰 08:022020/10/24 生活 麗寶加碼投資 飯店布局全台 04:102020/10/23 產業．科技 享瑞穗溫泉季！住南歐莊園頂級度假村送迎賓禮 03:072020/10/23 旅遊 女力也愛酷運動 台中府前首辦Women’s Day 17:352020/10/24 體育 《電子商務》迎戰雙11 網家攜手Global Mall進行O2O跨界合作 17:212020/10/22 財經 醉漢貓癱倒沙發上狂度估 「肉球摸啤酒肚」炫耀 23:082020/10/22 萌寵 觀光飯店10月住房報喜 04:102020/10/24 財經要聞 生活熱門新聞 研究所畢業精通英日語 公司開「驚人月薪」他看傻 - 生活 兩兄弟惹惱媽挨罵「你是撿來的」 弟回10字爸當場吐水笑噴 - 生活 住客退房留驚喜 打掃阿姨開門看呆！猩球崛起 - 生活 竹北派出所「豬排飯」找到了 店家大方曝好吃秘訣 - 生活 六合夜市人潮史上最慘？當地人一踏入秒懂嘆：很快就倒了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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