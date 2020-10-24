飯店、旅宿業每天接待來自世界各地不同的人，什麼樣的客人都有。一位房客退房後，留下超溫馨手工驚喜，日前被分享至IG，網友瘋傳。

這位房客把飯店提供的浴巾做成一隻猴子，垂吊於天花板，打開房門就能看到栩栩如生的猴子懸吊在床上，正準備打掃房間的清潔人員見狀嘖嘖稱奇，對這位房客的手藝大為推崇。

網友認為，該名房客很用心，或許沒留下小費，但這樣的巧思更讓人開心、眼睛為之一亮，「一定是美術系的」、「好像真的一樣，還有眼睛」、「換清潔人員頭大了，考慮要不要拆掉啊」、「猩球崛起」。

(中時新聞網)