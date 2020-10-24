新竹科學園區管理局為台積電建廠徵收寶山二期用地又遭抗議！科管局24日在寶山鄉公所召開查估說明會，徵收戶組成的自救會不滿土地遭「賤價徵收」，在場外掛抗議布條，場內則不滿說明，摔椅洩憤，離席抗議。

寶山大崎村徵收戶昨天頂著寒風中在寶山交流道抗議賤價徵收，今早在說明會前，數十名徵收戶再到台積電廠區附近進行拉白布快閃抗議，大聲疾呼「家園遭徵收了就買不回來了」，直到警方到場關切，才返回寶山鄉公所參加說明會。

科管局召開查估說明會，徵收戶不滿說明摔椅洩憤，離席抗議。（羅浚濱攝）

科管局副局長陳淑珠在表示，查估說明會不是法定會議，目的是要讓土地所有人了解土地估價作業，並說明相關注意事項。現場徵收戶得知非法定會議，爆發不滿情緒，鼓躁不是法定會議就沒必要開！

科管局委請估價師說明，但抗議民眾毫不領情，致說明會數度因抗議口角中斷，估價師強調不會讓民眾權益受損，協議價購的時間在明年5月至9月，今年11月起陸續會有估價人員挨家挨戶拜訪，依各區域現況估價。

徵收戶痛批科管局鴨霸，以行政程序通過強行徵收。有3分之2廠區遭徵收的進豐起重公司負責人指，科管局簡報的土地價格低於市場價格太多，稱「科管局提出的價格是1坪2萬元，去哪裡找那麼便宜的土地，我可以貸款跟你們馬上買！」

陳淑珠承諾11月2日辦理地上物查估作業。強調二期土地一定會依規定重新估價，地上物也會在法律許可內儘量從寬從優認定，後續將與各所有權人進行協議價購作業，會儘可能在法律許可範圍內，保障及爭取各所有權人最大的權益，希望民眾有任何問題，都能直接向管理局反應，期能達到產業發展與居民權益雙贏的局面。

(中時 )