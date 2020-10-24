正值抗議泰王的學運持續之際，據德國《畫報》指出，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）身旁一名隨扈於泰王返國後確診新冠肺炎，讓泰王與王后蘇堤達（Queen Suthida）於21日清晨秘密送往醫院檢查，但泰王在接受治療後即於當天出院，而泰國王室並未對泰王進醫院多加說明。

據《每日郵報》報導，瓦吉拉隆功23日出席已逝國王蒲美蓬的4周年紀念日，並在大批保皇派支持擁戴下，絲毫不見受到反皇室學運示威影響。不過關於泰王身體狀況，院方人士也被下達封口令，不得對媒體多加透露，並強調泰王隨行人員中，沒有一位需要接受隔離。

當前泰國的反皇室學運至今已長達數月，目前仍有上萬人民參與，並要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台，為近年來最大規模的示威。不過保皇派認為示威學運根本是針對皇室，但學運方否認此一指控。

不過，泰王長期待在歐洲且行為奢華，仍引起許多示威民眾強烈不滿，特別在新冠疫情之際仍遠待在德國卻未為指派代理人，故呼籲透過憲法減少泰皇權力。以及去除泰王直接掌控上百億美元的皇室資產。

泰國皇室長久以來被視為國家尊嚴神聖不可侵犯的一部分，且在世界上最嚴厲的《誹謗法》下，批評皇室者恐遭處15年有期徒刑。

(中時新聞網)