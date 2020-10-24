兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸即發，國內兵力問題也引發討論。最新民調指出，若爆發台海戰爭，66%的人願意上戰場，如果是大陸主動出兵攻台，則有77.6%的人願為台灣而戰。不過文化大學講座教授兼社科院院長趙建民認為，因為前面問了關於美國協防的問題，所以超過6、7成的民眾願意上戰場的結果，「肯定是假的」。

綜合媒體報導，台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今（24）日公布最新民調結果，萬一中美發生衝突影響台灣安全，是否願意和美國並肩作戰，有58.7%的人願意、24.6%不願意；若兩岸開戰美國是否會協防台灣，55.1%認為會、32.8%認為不會。

如果台灣因宣布獨立而導致台海戰爭，66%的人表示願意為台灣而戰、26.1%不願意；若大陸主動出兵攻打台灣，願意上戰場保衛台灣的意願則提升至77.6%、15.9%不願意。

對於民調結果，趙建民坦言相當憂心，指出現在兩岸政策是最糟的，國安風險高，但國人卻沒有基本風險意識，覺得兩岸不會開戰，因此超過6、7成願意為台灣而戰，「肯定是假的」，可能受到前面兩個美國會協防的題目影響。

該民調由山水民意研究股份有限公司執行，調查期間為10月21日至22日，共1076份有效樣本，95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

(中時新聞網)