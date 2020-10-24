南韓截至昨午為止，共有36人在接種流感疫苗後死亡，引發民眾擔憂。根據疾管署統計，我國目前累計51例流感疫苗不良反應通報，其中12例為嚴重不良反應、39例為非嚴重不良反應，但都在預期範圍之內。

疾管署副署長莊人祥表示，51例中，12例屬於嚴重不良反應，包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難等，另有39例為非嚴重不良反應，包括頭暈、頭痛、發燒等。賽諾菲有1例嚴重不良反應（心肌炎），11例非嚴重不良反應。

對於為何國內出現51例不良反應，但接種情況卻算是沒有異常？莊人祥表示，目前已經打了400萬劑，不良事件累計51例，大多數都是非嚴重不良反應，算是預期的範圍之內。

莊人祥表示，我們有和食藥署合作，各自有一些管道，食藥署從醫院發現不良反應個案，我們則是透過衛生局、區管中心搜集不良反應通報。全國不良反應通報中心每周都會有評估，主要是看目前打了多少劑，其中有幾件是嚴重的、幾件是不嚴重的不良事件，進而了解是否有特別的異常，也會與去過去的資料做比較。

目前為止，流感疫苗已配送540萬劑，11月5日前將配送完畢。莊人祥表示，流感疫苗都已經事先給予各縣市，我們手上已經沒有疫苗。

(中時 )