199公分排球國手鄧政偉卸下選手身分後，奮力考取教師身分，他一路精進自我成為博士，也致力改善校園，時任學務主任時，四處奔走申請經費汰換板橋區國光國小坑疤操場，轉換到輔導室服務後成立「夜光天使」班，為弱勢童建立學習避風港，小朋友們最喜歡圍繞他告白：「吹夢巨人老師我愛你！」

國光國小校長李水德表示，弱勢童除了參加校園的「夜光天使班」外，學校也會媒合其它民間團體，讓孩子得到良好照顧，目前夜光天使班服務8位學生，該班課程多元，其中鄧政偉教師曾獲得優良教師殊榮，教學認真的他，受到小朋友們愛戴，常常說鄧老師是和譪可親的「吹夢巨人」。

國光國小校長李水德表示，鄧政偉教師曾獲得優良教師殊榮，教學認真的他，受到小朋友們愛戴，常常說鄧老師是和譪可親的「吹夢巨人」。（國光國小提供／戴上容新北傳真）

鄧政偉說，他已從事教育工作10多年，相信只要給學生機會，孩子一定能發光發熱，他認為教師就是該給孩子們陪伴、學習，弱勢孩童內心可能較脆弱，但是他要成為孩子們「第二父親」，因此他深記每個需要幫助的孩子的生日，並舉辦「生日會」，讓孩子在生日那天都能夠有滿滿的感動。

教育局表示，「夜光天使計畫」是為扶助經濟弱勢家庭學童，在課後獲得妥善照顧並延伸至夜間的計畫，由夜光天使班教師陪著孩子吃飯、寫功課到晚上8點，去年度有24校開辦共協助330名學生，今學年度有22校辦理，共協助318名學生。

(中時 )