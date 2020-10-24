基隆教育處與幼兒教育學會23日在市立體育館舉辦重陽敬老活動，現場齊聚千名祖孫一同健康運動，歡慶重陽佳節。

基隆幼教學會理事長楊寶珠表示，本活動以促進世代交流為出發點，讓孩子經由與祖父母的相處，了解尊重長輩及其他長者，也鼓勵長者們多走出屋外參與活動，增加社會參與，一同創造難忘的回憶。

重陽節怎麼過？基隆千位「祖孫檔」齊聚大展寶刀未老。（基隆市教育處提供／吳康瑋基隆傳真）

教育處指出，現場小朋友和爺爺、奶奶共同合作闖關，幼兒化身小老師教阿公、阿嬤玩器材，阿公、阿嬤也使出渾身解數，告訴小朋友自己寶刀未老，這次活動由維也納、ㄧㄚㄧㄚ、若石、哈博士、蒙特梭利、全美、雙全、海大、長春藤、自立、德寶、親親、亨利、啟賢等14所幼兒園共同參加，幼兒和阿公、阿嬤一同玩造飛機、滑溜布、大龍球以及磁力曲棍球，不亦樂乎。

教育處長林祝里表示，老幼共學是市府一直在推動的政策，祖孫運動會可以讓祖父母及孫子、孫女學習尊重合作，增加家庭世代互動及凝聚情感，達到互動互惠的教育目的，現場除了有阿公、阿嬤外，仁愛區一所幼兒園還有曾祖母一起來參加，相信可以給小朋友和長輩難忘的經驗與回憶。

信義區一所幼兒園，施爺爺每天接送孫子、孫女上下學，到今年已經接送到第五個孫子，12年來從不間斷！施爺爺說，牽著、牽著孫子就長大了，陪著孫子一個個成長，是一件幸福滿足的事，這次孫子一起來參加活動，非常開心。

(中時 )