斥資253億、被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車今天航運到花蓮港。台鐵局長張政源說，新車今進行3個月測試，通過後，預計明年春前先在北部都會區營運，可顯著提升大幅運量，等明年6月陸續有600輛城際列車運抵台灣，將以花東運輸為主。

為了讓更多民眾能夠一睹EMU900型通勤電聯車的微笑魅力，首批抵台的2列電聯車，今上午在花蓮港完成卸裝作業後，明天首創將1列10輛編組全新EMU900型電聯車，移往花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為10月25日上午10時至下午4時，前200名拍照打卡的民眾還可獲得限量好禮

EMU900型通勤電聯車下放置碼頭，台鐵檢視裝備移往花蓮車站。（王志偉攝）

9歲的國王蒸汽火車前往碼頭迎接「新生兒」新型通勤電聯車，象徵「老幹新枝」傳承意味。（王志偉攝）

新列車今上午在花蓮港上岸，吸引大批民眾前往見證，台鐵出動 DT668國王蒸汽火車牽引禮賓專車載民眾前往觀禮，鐵道沿線同樣吸引許多鐵道迷拍照；台鐵局長張政源說，79歲的國王蒸汽火車前往迎接「新生兒」，「老幹新枝」，意味著傳承，台鐵代代相傳，提供國人最安全最好的運輸服務品質。

新車到港典禮上，交通部次長陳彥伯提到，台鐵局是肩負鐵路營運，提供人、車、路服務，除了美麗的外表，「強烈要求台鐵局在有關安全的落實上，是不可打折扣、無法妥協、不可推卸的責任」。

鐵道迷爭相一睹老火車頭風采。（王志偉攝）

張政源受訪回應，安全是最重要核心價值，全體員工對安全非常重視，會全力把安全工作做好，至於新區間車未來上路後，初期會先投入北部都會區提升運能，明年6月會有600輛城際列車抵台，就是以花東運輸為主。

全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，透過內部空間優化設計配置，每列車運能將可提升約40％，提升服務品質與運能。

(中時 )