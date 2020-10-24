避免風箏放飛出意外，苗栗風箏節今年特別規畫風箏放飛區，禁止一般民眾進入。（巫靜婷攝）

苗栗風箏文化暨客家美食系列活動，10月24、25日在苗栗市河濱公園登場。（巫靜婷攝）

民眾在風箏放飛區外，與各式各樣的造型風箏拍照留念。（巫靜婷攝）

苗栗風箏文化暨客家美食系列活動，10月24、25日在苗栗市河濱公園登場。（巫靜婷攝）

苗栗風箏節今年主風箏是茶壺造型的軟體風箏，大茶壺高掛空中，象徵客家人好客、奉茶，帶來福氣。（巫靜婷攝）

苗栗風箏文化暨客家美食系列活動，10月24、25日在苗栗市河濱公園登場，有鑑於新竹市國際風箏節，曾發生女童遭糖果風箏捲上天意外，主辦單位苗栗市公所今年不僅隔出風箏放飛區，禁止一般民眾進入，也另外規畫一般民眾放風箏區，避免隱形風箏線纏繞、割傷觀賞民眾。

今年8月底新竹市國際風箏節發生3歲女童遭大型糖果風箏捲上天意外，畫面十分驚悚，以往苗栗風箏節施放風箏沒有特意隔開觀賞民眾，今年安全再升級，不僅隔出風箏放飛區，也規畫一般民眾放風箏區，禁止會場內觀賞區有風箏放飛情形，另外大型風箏沒有捲人的長尾設計，且糖果風箏事先升空預備。

苗栗市公所民政課指出，為加強安全措施，2場籌備會議中，允許施放團隊視現場狀況放飛，先將糖果風箏升空後，待活動開始再降一半高度，由工作人員放糖果上去，避免民眾爭先恐後發生危險，若場面太混亂，會將糖果風箏移至特技風箏區，只開放小朋友入場，減少混亂。

苗栗風箏節邁入第10年，活動融入客語文化傳承，成為全台唯一以客家文化為主題的國際風箏節，今年的主風箏是5米高的大型軟體茶壺風箏，傳遞客家人好客、奉茶，「壺（福）氣」分享等人文關懷精神，苗栗市長邱鎮軍指出，風箏節擴大舉辦，鼓舞晚會有特技風箏及夜光風箏展演，十分精彩。

(中時 )