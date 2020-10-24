1998年史嘉祥以「謹告陶漆」入選當時台中縣美術家接力展，鮮明的色彩以及充滿現代感的設計令人驚艷。今天，史嘉祥帶著20件精彩作品，以「土」為出發，展現各式成形技法，即日起至11月29日，在大甲裕珍馨三寶文化館展出。

史嘉祥畢業於大甲高中美工科，主修油畫。他同時追隨王明榮老師學習陶藝、雕塑大師謝棟樑老師學習雕塑。高中畢業後，依然於王明榮老師與謝棟樑老師工作室工作，學習陶藝與雕塑，這兩種媒材的經驗對史嘉祥日後創作風格與形式，有著決定性影響。

史嘉祥創作個展即日起展出。（裕珍馨三寶文化館提供／陳淑娥台中傳真）

史嘉祥在獲得美術家接力展後，一次機緣下受邀到台中監獄演講「漆器和陶藝」，一教就是13年。他回憶說，接力展之前，他對「漆」僅稍有接觸，後來認識賴高山老師，便跟隨賴高山和賴作明老師學習傳統漆藝製作，從此展開他與漆陶的不解之緣，也走出一條全新的創作之路。

史嘉祥作品非常多元，涵蓋立體與平面藝術，近幾年將陶與漆做結合，發表許多立體陶塑漆藝作品，將東方兩大傳統工藝融合，熟練掌握材料所給予的直覺美感，在傳統與現代創新裡耕作，演繹專屬於史嘉祥自己的現代新思維。

對於自己的作品，史嘉祥說，他我不想太刻意，加太多東西或太多元素在作品上，這樣才不會破壞型態，看的人不會被干擾，注意力集中，所以簡化造型，為配合造型所以使用變塗，用色彩去搭配陶。

從陶到漆，以藝術為生命的史嘉祥在不斷的思考、測試，嘗試以不同技法讓漆成功附著在各式材質的胎體上，跳脫傳統，呈現專屬於史嘉祥的「漆藝術」。2000年日本金澤國際漆藝大賽，他以作品〈艷身〉得獎，作品更獲博物館典藏，他的努力與堅持終獲肯定。

1996年他與妻子楊美玲成立「憶林舍」。「憶林」是對血緣的溯源，對生父的思念心意，「舍」就是阿舍，「先生」的意思。當別的藝術家為生活汲汲於生產「產品」時，史嘉祥在妻子支持與鼓勵下，堅持著自己的理念，一路始終如一的創作「作品」朝自己的藝術理想前進。

本次展出作品20件，以「土」為出發，展現各式成形技法，有拉坏有手塑有堆泥有手擠坯，有單純的大地之美，亦有化妝土的繽紛，希望以釉色漆色各個面相跟群眾作交流。

(中時 )