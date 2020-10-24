疫情延燒，全台缺藥通報暴增，有5款藥將退出台灣，包括降血壓、愛滋抗病毒藥等；有的因價格考量，有的因供貨因素而退出。食藥署強調，5款藥均有替代藥，不影響患者權益。

根據衛生福利部食品藥物管理署缺藥通報平台統計，2016年通報缺藥品項約14件、2017年約6件、2018年約13件、2019年約28件，2020年僅1到10月就暴增超過128件，是去年的4.5倍以上。

在缺藥通報暴增之際，有5款藥品預計今年底至明年中旬退出台灣市場，包括高血壓用藥「捷賜瑞錠10公絲」及「普心寧持續性藥效錠10公絲」、青光眼用藥「利視即樂點眼液」、愛滋抗病毒藥物「諾億亞膜衣錠100毫克」以及治療過敏性鼻炎的「必克喘乾粉吸入劑200MCG/DOSE」。

5款藥品中，以2款降血壓藥用量最大，根據健保署統計，這2款藥品成分去年健保用量就多達430萬顆，愛滋抗病毒用藥成分則為17萬顆、治療過敏性鼻炎藥品為2921支、青光眼用藥為338支。

食藥署指出，5款藥品退出台灣原因各異，但均有替代藥物，不影響民眾權益。其中，必克喘乾粉吸入劑由於價格因素，決定明年1月停止輸台，利視即樂點眼液則是因日本原廠將把此產品撤出台灣市場，預計供應至明年7月。

阿斯特捷利康表示，捷賜瑞錠及普心寧持續性藥效錠由於銷售權轉移、藥證管理等因素，不確定未來供應情況，因而退出台灣；艾伯維藥品則表示，諾億亞膜衣錠無法單獨使用，必須搭配其他藥物，因此近年均以三合一或四合一的複方為優先，在不影響患者用藥權益下，決定停止販售。

台大醫院內科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道受訪時說，2款年底退出台灣的降血壓藥都是問世超過20年的老藥，同類學名藥很多，彼此取代性也高，有些學名藥效果也相當不錯，加上降血壓用藥不同於精神疾病用藥，對於患者心理影響相對小。

王宗道認為，相較於換藥問題，高血壓患者了解自己的血壓更為重要，尤其天氣轉涼，務必在換藥後2週做一次「722」（諧音「請量量」）居家量血壓，除了應連續7天測量，每天早上起床後、晚上睡覺前各量一次，2次間隔1分鐘，再取平均值，由於人在家裡較放鬆，因此居家量測血壓的標準為收縮壓135mmHg、舒張壓85mmHg。

藥師公會全國聯合會副發言人、振興醫院藥事管理科主任常宏傳表示，這5款藥均有同成分、同藥理的藥品或是療效更好的新藥可取代，但長期使用同一款藥的老病人，一開始發現藥品和過去長得不一樣的時候，內心確實可能會有點害怕，對於不熟悉的藥產生不信任感，但至少有藥可用，問題不算大。

健保逐年根據國際價格調降藥價，「一顆藥比糖果還便宜」屢遭詬病，但常宏傳提出不同看法。她說，原廠藥一旦過了專利期，就會有同成分的學名藥問世，在面臨競爭等考量下，原廠藥確實可能退出台灣，但如果有品質好的學名藥、療效更好的新藥可用，老藥退出台灣也不見得是壞事，更何況有些不一定是不堪健保藥價才退出台灣，代理商和原廠談不攏也是可能原因。

在她看來，很多老藥早已不合時宜，就必須「代謝」掉，才能有「新血」加入，例如很多糖尿病老藥在數十年前剛推出時，確實是療效很好的藥，但隨藥物發展，已經有更多療效好、副作用更少的新藥問世，老藥早已不是治療指引第一線的用藥，自然就面臨淘汰命運，「老藥退出讓患者用新藥，何樂而不為？」

相較於老藥退出台灣，杏輝藥品大回收更令藥師們困擾，常宏傳說，很多老病人拿著2、3年前的處方箋到醫院，要求換藥，讓藥師們哭笑不得；她也強調，如果一款新藥剛剛加入台灣不久，明明療效比老藥更好，也符合時下治療的趨勢，卻突然宣布退出台灣，這種問題應該更值得各界關注。

(中央社)